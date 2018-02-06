Namaz Kılan Kadının Çantasını Çalan Hırsız Kameralara Yakalandı

Samsun'da yanında küçük kız çocuğuyla birlikte camiye giren hırsız kadın, namaz kılan başka bir kadının çantasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, İlkadım ilçesi Site Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için camiye gelen N.A., namaza başladığı sırada, yanında küçük bir kız çocuğuyla beraber bir kadın hırsız camiden içeri girdi. Dakikalarca etrafı gözetleyen hırsız, bir rafın üzerinde bulunan ve N.A. isimli kadına ait olan çantayı gözüne kestirdi. Hırsız kadın bu sırada etrafı gözetlemek için dışarıya çıktı. Yanındaki çocuğu ise çantaya yakın bir yere oturtan hırsız kadın, etrafı gözetledikten sonra tekrar caminin içerisine girdi. Çantayı küçücük çocuğa aldırmak için dakikalarca plan yapan hırsız, ilk denemesinde başarısız oldu. İkinci denemede ise küçük çocuğa çantayı bulunduğu yerden aldırarak kayıplara karıştı. Namazını kıldıktan sonra çantasının olmadığını fark ederek büyük şok yaşayan N.A., durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, caminin güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların eşkalini tespit etti.

Polis şimdi çantayı aldıktan sonra kayıplara karışan 1 kadın hırsız ve yanındaki çocuğu arıyor. - SAMSUN