Namaz kılan cemaat havadan görüntülendi İbadete açılan camilere akın eden vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

İbadete açılan camilere akın eden vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

Adıyaman Valiliği, kent merkezinde 45 cami ve avlusu ile 21 okul bahçesi ve çeşitli alanları cuma namazı için belirledi. Belirlenen bazı camilerde Adıyaman Belediyesi, vatandaşlara bin adet seccade dağıttı. Sosyal mesafeye göre yerleştirilen seccadelerde namaz kılan vatandaşlar drone ile görüntülendi.

Yeni Pınar Camii'nde namazını kılan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "29 Mayıs itibariyle yaklaşık 2 buçuk aydır cemaate kapalı olan camilerimiz, cemaatine kavuşmuş oldu. Bugünden itibaren cuma namazlarımızı camilerimizin avlularında ve tespit ettiğimiz mekanlarda, açık alanlarda kılmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA