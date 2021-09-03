"Namaz kıl ödülünü al" projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Namaz kıl ödülünü al" projesi

'Namaz kıl ödülünü al' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karacaklavuz Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen "Namazını kıl ödülünü al" projesi kapsamında Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu boyunca namaza devam eden ve başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Karacaklavuz Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen "Namazını kıl ödülünü al" projesi kapsamında Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu boyunca namaza devam eden ve başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Karacaklavuz Mahallesi Merkez Camii Görevlileri Yasin Hacıislamoğlu ve Bünyamin Ağırman tarafından düzenlenen "Namazını kıl ödülünü al" projesi kapsamında Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu boyunca namaza devam eden ve başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın tarafından takdim edildi.

Karacaklavuz Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Yasin Hacıislamoğlu, proje hakkında bilgi vererek, "Projemizin temel amacı, gençlerimizin cami ile bağının kopmamasıdır. Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu boyunca 5 vakit namazını camide kılmak isteyen öğrencilerimiz için öncelikle ailelerinin rızası çerçevesinde onlarla oturup hediye belirledik. Birinci olana elektrikli scooter, ikinci olana bisiklet, üçüncü olana tablet başta olmak üzere ödülü hak eden ilk beş kişiye muhtelif hediyeler belirledik. Bunun sonucunda öğrencilerimiz camimize gelip 5 vakit namazlarını kıldılar. Bu güzel davranışlarını ödüllendirmek ve teşvik etme sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmiş bulunuyoruz ve hediyelerini veriyoruz. Bu projeye destek olan Dernek yönetiminden Ahmet Salkım abimiz başta olmak üzere emeği geçen, katkı sağlayan herkese şükranlarımı iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Süleymanpaşa İlçe Müftüsü Selami Sayın ise Peygamber Efendimizin (sav), "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim öğrenen ve öğreteninizdir" hadis-i şerifini hatırlatarak, "Siz gençler, Efendimizin sözüyle mahallenizin en hayırlıları olabilmek için tatilinizden, uykunuzdan ve eğlencenizden fedakarlık yaptınız ve başarıya ulaştınız. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgiler, dua ezberi ve güzel ahlak dersleri aldınız. Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu boyunca dinin direği olan namaza devam ettiniz. Bundan sonra yapmanız gereken bu kazanımlarınızı unutmayıp devamlılığını sağlamanızdır. Sizleri yetiştiren değerli hocalarımızı ve bu eğitimi almanız için teşvik edip camiye gönderen ailelerinizi ve bu hediyeleri alıp sizleri sevindiren iyilik sever hayır sahiplerini de tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmanın birincisine elektrikli scooter, ikinciye bisiklet, üçüncüye tablet ve dördüncü ve beşinciye de muhtelif hediyeler verildi. - TEKİRDAĞ

'Namaz kıl ödülünü al' projesi
'Namaz kıl ödülünü al' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokakta temizlik yaparken bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
Sokakta temizlik yaparken bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Meral Akşener Aliya İzzetbegoviç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Münir Özkul Demet Akalın
Spor Muslera Salih Uçan Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Namaz kıl ödülünü al" projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:46:32. #1.15#

title