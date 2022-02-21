'Namağlup Şampiyonluk Göğsümüzü Kabarttı'

Malatya'da 3 ayrı grupta toplam 24 takımın mücadele ettiği U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Liginin B Grubunda oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak grubu 38 puanla lider tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor U-18 Takımı, Eski Malatya Gençlik ve Konakspor U-18 Takımlarının yer aldığı play-off karşılaşmalarında 2'de 2 yaparak U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligini namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun yeri ve zamanını belirleyeceği U-18 Amatör Küme Gençler Bölge Turnuvasında Malatya'yı temsil edecek olan Yeşilyurt Belediyespor U-18 Takımı, Malatya İl Şampiyonluk Kupasını Yeşiltepe 1 Nolu Stadyumda düzenlenen törenle aldı.

Kupa törenine; Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Malatya A.S.K.F Başkanı Seyfullah Özdemir, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, Yeşilyurt Belediyespor Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı idarecileri, teknik heyeti, futbolcular ve aileleri katıldı.

Malatya A.S.K.F Başkanı Seyfullah Özdemir, sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımını tebrik ederken, bölge turnuvası için başarılar diledi.

U-18 Amatör Küme Gençler Futbol Ligi İl Şampiyonluk Kupası, Malatya A.S.K.F Başkanı Seyfullah Özdemir tarafından Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile futbolculara takdim edildi.

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