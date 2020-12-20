Namağlup lider taktik çalıştı
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Namağlup lider taktik çalıştı

20.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:46
Namağlup lider taktik çalıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Namağlup liderliğini açık ara puan farkıyla devam ettiren Manisa FK, ligin 16. Hafta karşılaşmasında evinde ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Namağlup liderliğini açık ara puan farkıyla devam ettiren Manisa FK, ligin 16. Hafta karşılaşmasında evinde ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında sahasında ağırlayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK taktik çalışması yaptı.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Namağlup lider taktik çalıştı
Namağlup lider taktik çalıştı
Namağlup lider taktik çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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