Namağlup kızlar, Bölge şampiyonu oldu

12.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:56

DÜZCE (İHA) – Düzce'de düzenlenen okullar arası Voleybol turnuvasında namağlup Düzce birincisi olan Bilgi Orta okulu Bolu'da düzenlenen bölge şampiyonasında da namağlup şampiyon olarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.



Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Eğitim Öğretim sezonunun birinci döneminde düzenlenen ortaokullar arası voleybol turnuvasına katılım sağlayan Bilgi orta okulu turnuvadan namağlup şampiyon olarak ayrıldı. Kızlar daha sonra Bolu'da düzenlenen bölgesel şampiyonada Bolu, Zonguldak, Bilecik ve Kocaeli rakiplerini de bir bir yenerek yine namağlup Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Düzce'yi ve Düzce voleybolunu ellerinden geldikçe en iyi şekilde duyurmaya çalışan kızların Türkiye finallerinde de tek hedefleri şampiyon olmak. - DÜZCE

Kaynak: İHA