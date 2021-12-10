Namağlup Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na yükseldi
STAT: OlimpiyatHAKEMLER: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto AlonsoLAZİO: Strakosha - Hysaj (Dk. 64 Lazzari), Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Basic (Dk. 73 Luis Alberto), Leiva (Dk.73 Cataldi), Pedro (Dk.
STAT: Olimpiyat
HAKEMLER: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto AlonsoLAZİO: Strakosha - Hysaj (Dk. 64 Lazzari), Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic-Savic, Basic (Dk. 73 Luis Alberto), Leiva (Dk.73 Cataldi), Pedro (Dk. 63 Felipe Anderson ), Zaccagni, ImmobileGALATASARAY: Muslera- Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 88 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Mohamed), Feghouli (Dk. 63 Morutan), Babel (Dk. 63 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 69 Ömer Bayram)SARI KARTLAR: Felipe (Lazio) - Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Kılınç, ( Galatasaray )
Uefa Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı maçında Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.42'nci dakikada Galatasaray'ın topu direkten döndü. Sağ kanattan kazanılan kornerde Van Aanholt ortasını yaptı. Kaleye yönelen top yakın direkten oyun alanına geri döndü. 44'üncü dakikada Lazio tehlikeli geldi. Zaccagni, sol kanattan çizgiye kadar inip ortasını yaptı. Ceza sahasında oluşan karambol sonrasından top penaltı noktasının üstünde Immobile'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem, çizgiye kadar inip ortasını yaptı. Arka direkte Diagne'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.86'ncı dakikada Anderson'un pasıyla ceza yayının hemen üstünde topla buluşan Luis Alberto'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
89'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Lazio atağında Felipe Anderson'un ortasını yaptı. Zaccagni kafa vuruşunda Muslera, meşin yuvarlağın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
Avrupa'da rüya gibi gece! Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi...
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri