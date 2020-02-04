Namağlup basketbolcular, şampiyonluk sevincini Başkan Seçer ile paylaştı

04.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:53

Yerel ligi namağlup şampiyon olarak tamamlayan ve bölgesel ligde mücadele etmeye hak kazanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Basketbol Takımı oyuncuları, şampiyonluk sevincini Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile paylaştı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, namağlup şampiyon olarak bölgesel ligde mücadele etmeye hak kazanan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Erkekler Basketbol Takımı oyuncularını ağırladı. Basketbol Takımı oyuncuları, Kulüp Başkanı Özgür Timur ve hocaları Ramazan Yücer ile birlikte şampiyonluk kupasını ve 33 sırt numaralı takım formasını Başkan Seçer'e sundu.



"Başarılarımız devam edecek"



Sporcuları kutlayan Seçer, yeni bir takım olmalarına rağmen güzel başarı elde ettiklerini ifade etti. Seçer, başarıda emeği geçen herkesi kutladıktan sonra, "Başarımız devam edecek. Farklı kategorilerde, farklı alanlarda başarılı olacağız, tartışmasız; çünkü buna koşullanmışız. Bunun için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Başarılı olmak için ne gerekiyorsa, hangi koşulları yerine getirmemiz gerekiyorsa bunları da gerçekleştireceğiz" dedi.



"Bizim için bütün amatör kulüpler önemli"



Spor faaliyetleri için altyapının ve antrenman yapılacak alanların son derece önemli olduğuna işaret eden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün liyakatli antrenörlerle çalışmak istediğini kaydederek, "Bizim için bütün amatör kulüpler önemli. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak Mersin'de faaliyet gösteren diğer amatör spor kulüpleriyle bir rekabet düşüncesinde değiliz. Onlar da bizim kardeş kulüplerimiz. İşbirliği, elbirliği, beraberlik yaparız. Bizim derdimiz topyekun Mersin'de amatör spora katkı sunmak, amatör sporun kente sağlayacağı olanakları kentin kullanmasını sağlamak; çünkü spor demek barış demek, bir arada olmak, huzur, kardeşlik demek. Spor çok evrensel bir kavram. Bunu var etmeye çalışıyoruz. Sporun olduğu yerde centilmenlik olur. Çünkü sporcu yarışırken centilmenliğin önemli olduğunu bilir. Takım çalışması olur. Takım çalışmasının ne demek olduğunu sporcu bilir. Birliktelik olur. Ayrım olmaz. Çünkü siz takımları oluştururken herhangi bir siyasi görüş, etnik yapı, renk, dil gibi bir takım ayrımlara girmezsiniz. Onun için spor evrensel bir kavram. Sporun olduğu yerde gençlerimiz kendilerini, özellikle çağımızın en büyük sorunlarından biri olan madde bağımlılığı gibi toplumu yoran, aileleri yoran, üzen bir takım kötü alışkanlıkların dışında bulur" diye konuştu.



"İnşallah ileride tüm dünyaya, Avrupa'ya sesimizi duyurma imkanımız olacak"



Sporun bir kentin tanıtımına önemli katkılar yaptığını da vurgulayan Seçer, "Büyük erkeklerde başarılı olduk. Şimdi bölgesel ligde mücadele edeceğiz. Orada da başarılı olursak 2. Lig'e çıkacağız. Önce şehir duydu, sonra bölge duyacak, sonra ülke duyacak. İnşallah daha ileriki dönemlerde de tüm dünyaya, Avrupa'ya sesimizi duyurma imkanımız olacak. Kentimizi, ülkemizi tanıtma imkanımız olacak. Bunlar önemli gelişmeler. Bizim de yöneticiler olarak arzu ettiğimiz, istediğimiz bu. Daha çağdaş, daha tanınmış, refah düzeyi artmış bir kent olalım. Mersin, eğitimi yüksek, sanatın, kültürün konuşulduğu, yaşandığı bir kent olsun. Dünyada saygın bir kent olalım. İstiyoruz ki, herkesin yüzü gülsün. Bu memlekette herkes çocuğuna iyi bir eğitim verdirebilsin, sıcak yuvada, evde yaşatabilsin. Spor yapma imkanları olsun. Temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip yurttaşlarımızın bu imkanlardan faydalanmasını sağlayalım. Bizim de arzu ettiğimiz bu" ifadelerini kullandı.



Basketbol takımının hedefi 2. lige çıkmak



Büyük Erkekler Basketbol Takımı, Yerel Ligler 2019-2020 sezonunda çıktığı 10 maçta da galip gelerek şampiyon oldu ve Bölgesel Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Takımın hedefi şimdi hedef 2. Lige çıkmak.



Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Büyük Erkekler Basketbol Takımı kaptanlarından Önder Fındık da takım arkadaşları adına yaptığı konuşmada, Başkan Seçer'e katkılarından dolayı teşekkür etti ve 2. Lige yükselecekleri sözünü verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA