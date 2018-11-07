Nallıhanlılar Ticarete Atılıyor

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'nın ilçelerinde yürütülmekte olan eğitim faaliyetleri kapsamında Nallıhan'da yaşayan kişilerin girişimcilik kapasitesinin arttırılması amacıyla "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" düzenleniyor.

İŞKUR iş birliği ile düzenlenen eğitim, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2018 Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olan "Nallıhan Tek Durak Yöresel Ürünler Marketi"nin kurulacağı Ali Aydın Konağı'nda gerçekleştiriliyor. Eğitim kapsamında girişimci adayları 4 gün boyunca toplam 32 saat ilgili konularda uzmanlardan eğitim alacak. Dört farklı bölümden oluşan eğitimler; girişimcilik kavramı, işletme kavramı ve işletme fonksiyonları, iş planı kavramı ve ögelerine yönelik konular ile iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmalarından oluşuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan Nallıhanlı girişimci adayları KOSGEB tarafından onaylı sertifika sahibi olacak ve KOSGEB desteklerine başvurabilecekler. 5 Kasım 2018 tarihinde başlayan eğitimler 9 Kasım 2018 tarihinde tamamlanacak.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, konuyla ilgili, "Eğitim ile ilçelerde var olan girişimcilik potansiyelinin harekete geçirilmesi ve ilçelerin ekonomik kalkınmasının hızlandırılması amaçlanıyor" dedi. Bu amaç doğrultusunda Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara'nın diğer ilçelerinde de benzer eğitimler düzenlenmeye devam edecek. - ANKARA