Nallıhanlı Tülay Yalçın evinde 40 kedi ile yaşıyor

Nallıhan'da ikamet eden Tülay Yalçın yıllardır onlarca kediyle beraber yaşamını sürdürüyor.

İlçenin Yazı mahallesi Emirtoz Caddesinde iki katlı, ahşap bahçeli müstakil bir evde ikamet eden Yalçın, 50 yıldır kedilere baktığını kaydetti.

40 kendisinin olduğunu, evin üst katını tamamen onlara ayırdığını ifade eden Tülay Yalçın, bazen üst kata yemeklerini sepete ip bağlayıp çektiğini, hayatını kedilerine adadığını söyledi.

Yalçın, emekli maaşı ile onlara baktığını, bütün kedilerin hepsinin bir ismi ve isimlerinin anlamı olduğunu, onlara kıyamadığını, kedilerini çok sevdiğini söyleyerek "Kedilerimle yaşamaktan çok mutluyum." dedi.