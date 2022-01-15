Nallıhanlı Tülay Yalçın evinde 40 kedi ile yaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhanlı Tülay Yalçın evinde 40 kedi ile yaşıyor

Nallıhanlı Tülay Yalçın evinde 40 kedi ile yaşıyor
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Nallıhan'da ikamet eden Tülay Yalçın yıllardır onlarca kediyle beraber yaşamını sürdürüyor.

Nallıhan'da ikamet eden Tülay Yalçın yıllardır onlarca kediyle beraber yaşamını sürdürüyor.

İlçenin Yazı mahallesi Emirtoz Caddesinde iki katlı, ahşap bahçeli müstakil bir evde ikamet eden Yalçın, 50 yıldır kedilere baktığını kaydetti.

40 kendisinin olduğunu, evin üst katını tamamen onlara ayırdığını ifade eden Tülay Yalçın, bazen üst kata yemeklerini sepete ip bağlayıp çektiğini, hayatını kedilerine adadığını söyledi.

Yalçın, emekli maaşı ile onlara baktığını, bütün kedilerin hepsinin bir ismi ve isimlerinin anlamı olduğunu, onlara kıyamadığını, kedilerini çok sevdiğini söyleyerek "Kedilerimle yaşamaktan çok mutluyum." dedi.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Nallıhan'da ikamet eden Tülay Yalçın yıllardır onlarca kediyle beraber yaşamını sürdürüyor.

title