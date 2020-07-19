Nallıhanlı sevenleri yazar Adalet Ağaoğlu'nu andı Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar Adalet Ağaoğlu, Nallıhan ilçesinde anıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar Adalet Ağaoğlu, Nallıhan ilçesinde anıldı.

Nallıhan Kitap Okuma Platformu Başkanı Ali Taner Demir ile Nallıhan'ın Sesi gazetesi yazarı, emekli öğretmen Nevzat Türkel tarafından ünlü yazarın ilkokul eğitimini gördüğü, şimdilerde belediye binası olarak kullanılan bina önünde anma programı düzenlendi.

Programa, platform üyeleri ve emekli öğretmenler katıldı.

Ali Taner Demir, burada yaptığı açıklamada, Nallıhan ilçesinde yetişmiş, dünyaca ünlü edebiyatçı yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi.

Demir, "Yazarımızı anmak üzere, bugün burada okuduğu ilkokulun önünde onu saygı ve rahmetle andık. Kitap platformu olarak bugün okuduğumuz eserleri rahmetli yazarımız Ağaoğlu'na ithaf ediyoruz. Edebiyat camiasından büyük bir çınar daha devrildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA