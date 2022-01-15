Nallıhan Polisi Gece Denetimlerini Sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan Polisi Gece Denetimlerini Sürdürüyor

Nallıhan Polisi Gece Denetimlerini Sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince, ilçe merkezindeki kamuya açık alanlar; kafe, kahvehane, kıraathane, park ve bahçeler sıkı bir şekilde denetlendi.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince, ilçe merkezindeki kamuya açık alanlar; kafe, kahvehane, kıraathane, park ve bahçeler sıkı bir şekilde denetlendi.

Ankara genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama kapsamında çok sayıda araç ve şahıs sorgulandı. Polis ekipleri, umuma açık alanlardaki kişilere yönelik detaylı sorgulamalarda bulunurken şüpheli görülen şahısların da üst aramaları yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde bazı şüpheli görülen araçlar da durdurularak arandı. Nallıhan polisi tarafından sıkı bir şekilde yapılan denetimler, ilçedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzer uygulama ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - ANKARA

Nallıhan Polisi Gece Denetimlerini Sürdürüyor

Nallıhan Polisi Gece Denetimlerini Sürdürüyor

3 çocuğu taciz eden sapık, tutuklanınca çark etti: Şeytana uydum

3 çocuğu taciz eden sapık, tutuklanınca çark etti: Şeytana uydum

 Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

Evinde başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı

 Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, polisten kaçamadı

Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title