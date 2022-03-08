Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince açılan stantta kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince açılan stantta kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince açılan stantta, ilçedeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken ayrıca vatandaşlara polis memurlarınca karanfil verildi.

İlçe polisi tarafından yapılan bilgilendirme faaliyetinde; Kadın Destek Uygulaması (KADES) mobil uygulamasının kullanılması ve ilgili kanun maddeleri hakkında bilgilendirme yapıldığı da görüldü.

İlçedeki vatandaşlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan bu faaliyetten memnun olduklarını belirterek emniyet ekiplerine teşekkür etti. - ANKARA

Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Nallıhan polisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Hisarcık, Nallıhan, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title