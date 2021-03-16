Nallıhan Pazaryeri'nde çalışmalar sürüyor
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Nallıhan Pazaryeri'nde çalışmalar sürüyor

16.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:42
Nallıhan Pazaryeri'nde çalışmalar sürüyor

Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Pazaryeri'deki çalışmalarını sürdürüyor.

Nallıhan Belediyesi, Çayırhan Pazaryeri'deki çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, gazetecilere, pazaryerinin Nallıhan Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapıldığını söyledi.

Pazaryerinin kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Selvi, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hiç bekletmeden, pazaryerini yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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