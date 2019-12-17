Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 yeni şeflik kuruldu
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Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 yeni şeflik kuruldu

Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 yeni şeflik kuruldu.

17.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:06
Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 yeni şeflik kuruldu

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 yeni şeflik kuruldu.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğünde mevcut bulunan 4 şefliğe ilaveten 3 yeni daha şeflik kurulmasıyla müdürlük 7 şefliğe yükseldi.

Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Bozyaka Orman İşletme Şefliği, Saçak Orman İşletme Şefliği ve Yakapınar Orman İşletme Şefliği açıldı.

Kaynak: AA
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