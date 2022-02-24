Nallıhan Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Yılmaz oldu

Nallıhan Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına İrfan Yılmaz seçildi.

Nallıhan Ayhan Sümer Kültür Merkezinde düzenlenen olağan genel kurul toplantısında, Serdal Okyay ve İrfan Yılmaz başkanlığındaki iki listeyle seçime gidildi.

Seçimde geçerli 566 oydan 277'sini İrfan Yılmaz, 189'unu ise Serdal Okyay aldı.

Buna göre Yılmaz, Nallıhan Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı oldu.