Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Özmen'den, YEG Müdürü Olum'a ziyaret

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen, Yerel Eylem Proje Grubu (YEG) Müdürü Hasan Olum'u ziyaret etti.

Olum, ziyarette, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen AB destekli bir proje bazında faaliyete başladıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde 2 milyon lira hibe aktarıldığını belirten Olum, şunları kaydetti:

"Kırsal alandaki potansiyeli ve kırsal alanda bulunan değerleri ortaya çıkarıp, proje bazında hazırlayarak, harekete geçireceğiz. Nallıhan ilçesinde bir ilk olan YEG sayesinde, tarım, turizm ve diğer alanlarda hayata geçirilecek projeler ile ilçeye ekonomik girdiler kazandırılacak."

Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen de YEG'in özellikle kırsal alanlarla ilgili projeler üreterek, hayata geçirmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak