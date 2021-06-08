Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Özmen'den "izmarit" uyarısı
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Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Özmen'den "izmarit" uyarısı

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Özmen'den 'izmarit' uyarısı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen, yangınlara karşı sürücülerin araç camlarından izmarit atmamaları uyarısında bulundu.

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen, yangınlara karşı sürücülerin araç camlarından izmarit atmamaları uyarısında bulundu.

Özmen, yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle yangın riskinin de arttığını söyledi.

Yangınlara karşı çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret eden Özmen, şunları kaydetti:

"Araç camlarından atılan izmaritten, yol kenarlarında yanan tarlalarımız var. Ne olur sizden ricamız, buğday ve arpa hasat zamanında. Sigara izmaritlerini dışarıya atmayalım. Çiftçinin bir yıldır gözü gibi baktığı emeği heba olmasın. Bunun için çok hassas olunmasını istiyoruz. Çiftçilerimize bereketli bir yıl dilerim. Değerli sürücü kardeşlerime, şoför kardeşlerime kazasız belasız yolculuklar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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