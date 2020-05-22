Nallıhan MHP İlçe Başkanlığı Çayırhan Mahallesinde yardım dağıttı MHP Nallıhan İlçe Başkanlığı, ilçe merkezi ile Çayırhan Mahallesinde gıda paketi dağıtımında bulundu.

MHP Nallıhan İlçe Başkanlığı, ilçe merkezi ile Çayırhan Mahallesinde gıda paketi dağıtımında bulundu.

MHP İlçe Başkanı İlker Oymağaaç, AA muhabirine, ramazan ayının başından beri boş durmadıklarını ve yardıma muhtaç ailelere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bugün de belediye meclis üyeleri, kadın kolları başkanlığı ve yönetim kurulu üyelerinin bazılarının katılımıyla belediye aşevinde pişirilen yemeklerden bin aileye yemek dağıttıklarını belirten Oymaağaç, "Aşevinde yapılan yemeklerin pişirilmesi, sefer taslarına konulması, taşınması ve dağıtılmasına destek verdik. Bu anlamda belediye personelimize teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ayrıca, Belediye Başkan Yardımcısı sayın Serhat Selvi beye de çok teşekkür ederim. Bizleri hiç yalnız bırakmadı ve güzel bir organizasyonla Nallıhan ilçe merkezi ve Çayırhan Mahallesinde bin aileye yemek dağıtımında bulunduk." dedi.

Kaynak: AA