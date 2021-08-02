Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
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Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti yakınlarında bulunan sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Nallıhan Kuş Cenneti yakınındaki sazlıkta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler ve itfaiye araçlarıyla müdahale etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yangına bataklık zeminde bulunması nedeniyle karadan müdahalede zorluk çekildiği, belediye ekiplerince sürdürülen çalışmalara Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, yangının çevreye sirayet etmemesi için iş makineleri ile kafesleme çalışması da yapıldığı kaydedildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 10-15 hektarlık alanda etkili olan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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