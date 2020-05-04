Nallıhan Kuş Cenneti sessizliğe büründü

Nallıhan Kuş Cenneti sessizliğe büründü Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti dünya genelinde yaşanan korona virüs sebebiyle ziyaretçisiz kaldı.

Nallıhan Kuş Cenneti sessizliğe büründü

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti dünya genelinde yaşanan korona virüs sebebiyle ziyaretçisiz kaldı.

Nallıhan Kuş Cenneti bulunduğu konum sebebiyle her gün ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelmişti. Korona virüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından illere giriş çıkışların yasaklanmasından dolayı kuş cenneti boş kaldı.

Kaynak: İHA