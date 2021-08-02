Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
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Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Nallıhan Kuş Cenneti çevresinde bulunan Akçabayır mevkisinde ormanlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etmeye başladı. Yangın hala devam ederken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın
Nallıhan Kuş Cenneti'nde Ormanlık alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel

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