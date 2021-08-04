Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
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Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü

Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti'nde çıkan yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Kuş Cenneti'nde çıkan yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuş Cenneti'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir ile Nallıhan Belediyesine ait itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve Davutoğlan Mahallesi sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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