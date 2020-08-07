Nallıhan Kültür ve Kalkınma Vakfı Kongresi yapıldı Nallıhan Kültür ve Kalkınma Vakfı olağanüstü kongresi gerçekleştirildi.

Nallıhan Kültür ve Kalkınma Vakfı olağanüstü kongresi gerçekleştirildi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, divan başkanlığını AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan yaptı.

Kongrede vakıf başkanlığına İlhan Çetinkaya seçildi.

Çetinkaya, zor bir görevi üstelendiklerini belirterek, "Değerli büyüğümüz ve içinde kongremizi yaptığımız binada adının yaşatıldığı, Nallıhan'ımızın bir değeri olan rahmetli Ayhan Sümer'in yeri doldurulamaz. Aldığımız bu bayrağı Ayhan Sümer gibi hep ileriye taşıyacağız. Hep birlikte daha güçlü vakıf olarak Nallıhan'a hizmet için çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA