Nallıhan Kitap Okuma Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Kitap Okuma Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi.
NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Kitap Okuma Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi.
Üyeler, "Sokak hayvanlarını unutmayalım" sloganı ile başlattıkları kampanyada topladıkları mamaları, sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yedirdi.
Sokak hayvanlarının kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlandığını belirten üyeler, benzer etkinliği tekrarlayacaklarını kaydetti.
AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri