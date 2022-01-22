Nallıhan Kitap Okuma Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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Nallıhan Kitap Okuma Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi

Nallıhan Kitap Okuma Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Kitap Okuma Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi.

NALLIHAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan Kitap Okuma Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi.

Üyeler, "Sokak hayvanlarını unutmayalım" sloganı ile başlattıkları kampanyada topladıkları mamaları, sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yedirdi.

Sokak hayvanlarının kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlandığını belirten üyeler, benzer etkinliği tekrarlayacaklarını kaydetti.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

Nallıhan, Ankara, Kitap, kedi, Güncel, Haber

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