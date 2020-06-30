Nallıhan ilçesindeki Taptuk Emre Türbesi'ne ziyaretçi ilgisi Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Taptuk Emre (Emmen Sultan) Türbesi'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Taptuk Emre (Emmen Sultan) Türbesi'ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

13. yüzyılda yaşayan Hoca Ahmet Yasevi'nin müritlerinden Yunus Emre'nin hocası olan Taptuk Emre, Anadolu'da Türk kültürünün temelini atan ve inançta birliği sağlayan devrin manevi büyüklerindendir.

Mülkiyeti vakıflara ait olan Taptuk Emre Türbesi'nde 6 sanduka bulunuyor. Türbenin içinde bulunan en büyük sanduka Taptuk Emre'nin kabridir. Diğer sandukaların ise eşi ile 4 çocuğuna ait olduğu, türbenin kitabesinde yer alıyor.

Mahalle muhtarlığı Emrem Sultan'ın türbesinde çevre düzenlemesi ve bakım yaparak, halkın ziyaret etmesine imkan sağlıyor.

Türbeyi ziyaret edenlerden Hasan Kaya, Yunus Emre'nin hocasının türbesinin Nallıhan'da bulunduğunu öğrenince ziyarete gelerek dua ettiğini söyledi.

Kaynak: AA