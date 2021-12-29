Nallıhan ilçesinde sahte içki denetimi yapıldı
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel
Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, tekel ruhsatlı işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, tekel ruhsatlı işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Türkiye genelinde "Alkol" kod adlı operasyon başlattı.
Nallıhan ilçesinde çok sayıda polisin katıldığı denetimlerde, tekel bayileri kontrol edilerek alkol şişelerinin bandrollerine bakıldı.
Denetimlerin yaklaşan yılbaşı öncesi alkol tüketiminin artabileceği göz önünde bulundurularak, halk sağlığını korumaya yönelik süreceği belirtildi.
AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri
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