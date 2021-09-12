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Nallıhan ilçesinde elektrik kesintisi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan ilçesinde elektrik kesintisi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Osmanköy Mahallesi'ne 09.30-17.30, Çayırhan Mahallesi 126. Sokağa ise 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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