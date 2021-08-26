Nallıhan ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak
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Nallıhan ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak

Nallıhan ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Nallıhan ilçesinde bazı mahallelere yarın enerji verilemeyecek.

Nallıhan ilçesinde bazı mahallelere yarın enerji verilemeyecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı operasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos Cuma günü Çayırhan Mahallesi başta olmak üzere Osmanköy ve Yenice mahallelerined, arıza onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ile planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacak.

Çayırhan Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde 09.00-17.00, Osmanköy ve Yenice mahallelerine ise 10.30-18.30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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