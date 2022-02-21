Nallıhan ilçesinde "Aile İçi İletişim" konferansı
AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Nallıhan Belediye Başkanlığınca "Aile İçi İletişim" konferansı düzenlendi.
Nallıhan Belediye Başkanlığınca "Aile İçi İletişim" konferansı düzenlendi.
Ayhan Sümer Kültür Merkezi Salonu'nda, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından "Aile İçi İletişim" konulu konferans verildi.
Konferans sonunda Kapaklıkaya, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı, yazmış olduğu kitapları imzaladı.
Belediye Başkanı İsmail Öntaş, konferansa ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kapaklıkaya'ya teşekkür etti.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel