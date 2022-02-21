Nallıhan ilçesinde "Aile İçi İletişim" konferansı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nallıhan ilçesinde "Aile İçi İletişim" konferansı

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Nallıhan ilçesinde

Nallıhan Belediye Başkanlığınca "Aile İçi İletişim" konferansı düzenlendi.

Nallıhan Belediye Başkanlığınca "Aile İçi İletişim" konferansı düzenlendi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi Salonu'nda, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından "Aile İçi İletişim" konulu konferans verildi.

Konferans sonunda Kapaklıkaya, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı, yazmış olduğu kitapları imzaladı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, konferansa ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kapaklıkaya'ya teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ayhan Sümer, Alişan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title