Son dakika haberi! Nallıhan ilçe merkezine inen geyik kamerada
Son dakika haberler: ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde sabah saatlerinde ilçe merkezine inen geyik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde sabah saatlerinde ilçe merkezine inen geyik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Nallıhan ilçesinde kış ayları nedeniyle doğada yiyecek bulmaktan zorlanan bir geyik, saat 08.00 sıralarında ilçe merkezine indi. Cumhuriyet Caddesi'ne gelen geyik, iş yerini açmaya gelen esnafla karşılaşınca korkup kaçtı. Geyiğin boş sokaklarda gezinmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.