Nallıhan Gönüllüleri grubundan şehit ailelerine ve kabirlerine ziyaret
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Nallıhan Gönüllüleri grubundan şehit ailelerine ve kabirlerine ziyaret

11.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:27
Nallıhan Gönüllüleri grubundan şehit ailelerine ve kabirlerine ziyaret

Nallıhan Gönüllüleri, Miraç Kandili dolayısıyla şehit ailelerine ve kabirlerine ziyarette bulundu.

Nallıhan Gönüllüleri, Miraç Kandili dolayısıyla şehit ailelerine ve kabirlerine ziyarette bulundu.

İlçe merkezinde yaşayan ailelerle görüşen ve onlara Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye eden gönüllüler, daha sonra şehitlerin kabirlerinde dua etti.

Gönüllülerden Nilgün Kemik, gazetecilere, ziyaretlerle şehit ailelerinin yalnız olmadığını göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Kemik, "İlçe genelinde bulunan tüm şehit ailelerine bundan sonra ziyaretlerde bulunacağız, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek onları dualarla yad edeceğiz." dedi.

Emekli polis memuru Ali Taner de şehit Üsteğmen Hulki Beydili'nin annesi Fatma Beydili, şehit Jandarma Üstçavuş Vural Arıcı'nın babası Ramazan Arıcı ve şehit Ömer Boztepe'nin babası Günay Boztepe ile görüştüklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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