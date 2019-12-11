Nallıhan Devlet Hastanesine 2 fizik tedavi uzmanı atandı
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Nallıhan Devlet Hastanesine 2 fizik tedavi uzmanı atandı

Nallıhan Devlet Hastanesine 2 fizik tedavi uzmanı atandı.

11.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:18
Nallıhan Devlet Hastanesine 2 fizik tedavi uzmanı atandı

Devlet Hastanesine 2 fizik tedavi uzmanı atandı.

Doktorların göreve başlamasıyla günlük 50 kişiye fizik tedavi hizmeti verilen hastanede katarakt ameliyatı da yapılmaya başlandı.

Nallıhan Devlet Hastanesinde, 1 ortopedi, 1 aile hekimi, 2 fizik tedavi uzmanı, 1 göz hastaları hekimi, 1 kadın doğum, 1 çocuk hastalıkları, 2 dahiliye, 2 kulak burun boğaz, 1 genel cerrahi, 1 biyokimya, 1 üroloji, 1 kardiyoloji doktoru görev yapıyor.

Kaynak: AA
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