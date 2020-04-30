Nallıhan'dan kısa kısa Nallıhan Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelini teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Nallıhan Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelini teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, SYDV bünyesinde görevli personele, Kaymakam Murat Kahraman tarafından teşekkür belgesi verildiği bildirildi.

Kaymakamlık SYDV Müdürü İbrahim Elagöz, vakıf personelinin, yeni tip koronavirüs (Kovid,19) salgını çalışması ve sosyal yardımların halka ulaştırılması noktasında, büyük emek ve özveri gösterdiğini söyledi.

Kaymakamlık SYDV olarak, her zaman sosyal yardımların halka ulaştırılması noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiklerini belirten Elagöz, "Teşekkür belgeleri bizi ziyadesiyle motife etmiştir. Eskiden olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de en ücra köşedeki mahallemize kadar giderek, devletin yardımlarını halka ulaştırdık ve bu anlamda vatandaşların dualarını aldık." dedi.

Jandarmadan pazar yeri denetimi

Nallıhan'ın Sarıyar Mahallesi'ndeki halk pazarında, İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında, jandarma ekiplerince denetim yapıldı.

Pazara gelenlerin tek tek ateşlerini ölçen ve maske dağıtan jandarma ekipleri, alışveriş anında da sosyal mesafenin korunması uyarısında bulundu.

Mahalle halkı da jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA