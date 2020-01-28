Nallıhan'dan depremzedelere yardım

28.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:18

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde belediye öncülüğünde depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri Ankara Valiliğine ulaştırıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, depremzedeleri için ilçede başlatılan bağış kampanyasına halkın gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

Depremin herkesi derinden üzdüğünü belirten Öntaş, "Depremzede kardeşlerimize bir nebze olsun yardımda bulunmaya çalıştık. Halkımıza bu duyarlılığı dolaysıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Bağışlanan likit gaz ocakları, tüp, yorgan, battaniye, çocuk bezi, giyecek ve yiyecekten oluşan malzemeleri tırlara yükleyerek, Ankara'ya gönderdik." dedi.

Kaynak: AA