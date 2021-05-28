Nallıhan'daki piknik alanlarında çevre temizliği yapıldı

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, ilçedeki piknik alanlarında çevre temizliği yapıldığını bildirdi.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, ilçedeki piknik alanlarında çevre temizliği yapıldığını bildirdi.

Selvi, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha nezih ve temiz ortamlarda piknik yapmalarını sağlamak üzere çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Ekiplerin özellikle doğal güzelliği ve şelalesiyle ilgi gören yerlerin başında gelen Karacasu Şelalesi bölgesinde temizlik faaliyeti gerçekleştirildiğini aktaran Selvi, "Hoşebe ve Karacasu piknik alanı içinde bulunan çocuk parkı ile şelale çevresinde suyun aktığı alanda çevre temizliğinde bulunuldu. Uygun ortamlara çöp bidonları yerleştirildi. Vatandaşların çöplerini bu çöp bidonlara atmalarını istiyoruz. Vatandaş bir piknik yerini nasıl bulmak istiyorsa dönerken de o şekilde bıraksın, temizliğe önem versin." şeklinde konuştu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak