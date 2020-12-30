Nallıhan'daki Nasuh Paşa Camisi'nde çevre düzenlemesi yapıldı
30.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:58
Nallıhan Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Tarihi Nasuh Paşa Camisi çevresinde düzenleme gerçekleştirdi.
Nallıhan Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Tarihi Nasuh Paşa Camisi çevresinde düzenleme gerçekleştirdi.
Cami avlusuna iki musalla taşı yerleştirildi. Musalla taşlarının üzeri, şemsiyeyle örtüldü. Avludaki cemaat alanı da genişletildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, tarihi camiye yakışan bir çevre düzenlemesini hayata geçirdiklerini, caminin güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak