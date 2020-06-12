Nallıhan'daki "İpekyolu Doğa Kampı Projesi" onaylandı Nallıhan Belediyesinin Çayırhan Mahallesi sahili için hazırladığı "İpekyolu Doğa Kampı Projesi"nin onaylandığını bildirdi.

Nallıhan Belediyesinin Çayırhan Mahallesi sahili için hazırladığı "İpekyolu Doğa Kampı Projesi"nin onaylandığını bildirdi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AA muhabirine, proje sayesinde Çayırhan Gölü sahilinde karavan kamp alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Öntaş, "Bu projemiz, mali destek kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye uygun bulunarak, onaylanmıştır. Bu anlamda Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık'a ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamda Çayırhan Mahallemizi başkentte karavan kampçılarının merkezi haline getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA