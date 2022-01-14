Nallıhan'da zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı - Haberler
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Nallıhan'da zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı

Nallıhan'da zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Nallıhan ilçesinde polis ekiplerince kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

Nallıhan ilçesinde polis ekiplerince kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zorunlu kış lastiği denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler trafikte güvenli sürüş için kış lastiğinin önemi hakkında sürücülere bilgiler verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü, yaptığı açıklamada, ilçeyi güzergah olarak kullanan tır, kamyon ve diğer ticari faaliyet gösteren araçlara yönelik kış lastiği uygulaması gerçekleştirildiğini söyledi.

Ünlü, bu uygulamaların sürücülerin ve vatandaşların can güvenliklerini sağlamak için yapıldığını kaydetti.

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AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

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