Nallıhan'da yürüme güçlüğü çeken kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi
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Nallıhan'da yürüme güçlüğü çeken kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

13.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:22
Nallıhan'da yürüme güçlüğü çeken kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, aracılığıyla bir hayırsever tarafından yürüme güçlüğü çeken kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, aracılığıyla bir hayırsever tarafından yürüme güçlüğü çeken kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile Başkan Yardımcısı Cengizhan Akdemir, Cayır Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Kaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette, yürüme güçlüğü çeken Kaya'ya ismi açıklanmayan hayırsever tarafından alınan akülü tekerlekli sandalye verildi.

Belediye Başkanı Öntaş, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın yanında olduklarını kaydederek, "Kardeşimize bugün tekerlekli sandalye hediye ederek, onu hayata bağlamaya çalıştık. Artık rahatlıkla her yere gidebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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