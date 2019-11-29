Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi 1 ölü
Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölüANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.
Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.
Kaza, öğle saatlerinde Çayırhan beldesindeki Solta Boğazı mevkisinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Bakım Şefliği'ne ait Süleyman Çetin yönetimindeki 06 DV 5464 plakalı yol temizleme aracı, karşı şeride geçerek, devrildi. Sürücü Süleyman Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
Haber Videosu: Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi 1 ölü