Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü
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Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.

29.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:39
Nallıhan'da yol temizleme aracı devrildi: 1 ölü

ANKARA'nın ilçesinde, devrilen belediyeye ait yol temizleme aracının sürücüsü öldü.

Kaza, öğle saatlerinde beldesindeki Solta Boğazı mevkisinde meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Bakım Şefliği'ne ait  Süleyman Çetin yönetimindeki 06 DV 5464 plakalı yol temizleme aracı, karşı şeride geçerek, devrildi. Sürücü Süleyman Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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