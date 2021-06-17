Nallıhan'da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı
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Nallıhan'da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı

Nallıhan'da yavru ceylan köpeklerin elinden son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Emremsultan köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ceylan, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Emremsultan köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ceylan, vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Emremsultan köyünde bir ses duyarak evinden dışarı çıkan Rahime Demir, köpeklerin yavru bir ceylana saldırdığını gördü. Demir, yavru ceylanı köpeklerin elinden kurtarmak için durumu Recep Demir ve Turan Güneş'e haber verdi.

Vatandaşlar, yavruyu öldürülmeden köpeklerin elinden kurtardı. Köy muhtarı Halil Gürkan, hemen Milli Parklar Şefliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen görevliler ceylanı koruma altına alırken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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