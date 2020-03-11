Nallıhan'da yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine destek çalışması Nallıhan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürüttüğü "Yalnız Değilsiniz" projesi 3. dönemine girdi.

Nallıhan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürüttüğü "Yalnız Değilsiniz" projesi 3. dönemine girdi.

Vakıf Müdürü İbrahim Elagöz, gazetecilere açıklamasında oluşturulan ekiplerin, yaşlılar ve bakıma muhtaç kişileri evlerinde ziyaret ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar bu insanların tüm ihtiyaçlarını gidermekteler. ADEM projesi kapsamında aşçılık kursunda uygulamalı olarak hazırlanan yemekler de ekipler tarafından ihtiyaç sahibi evlere ulaştırılıyor. Bu proje kapsamında 5 personel istihdam ediliyor. Proje kapsamında yardıma ve bakıma muhtaç kişileri sahipsiz bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA