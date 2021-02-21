Nallıhan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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Nallıhan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

21.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:12
Nallıhan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Nallıhan Şefliği ekipleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Nallıhan Şefliği ekipleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, yaban hayatının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ilçede belirlenen 10 saha ile Sarıyar Mahallesi yakınlarında bulunan Emrem Sultan yaban hayatı sahasına saman, yonca ve yem bıraktı.

Ekipler, yemleme çalışmasının kış boyunca devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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