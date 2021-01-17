Nallıhan'da yaban hayatı için doğaya ot bırakıldı
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Nallıhan'da yaban hayatı için doğaya ot bırakıldı

17.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:02
Nallıhan'da yaban hayatı için doğaya ot bırakıldı

Nallıhan'da Milli Parklar ve Doğa Koruma Şefliği ekipleri tarafından, kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayatı için doğaya ot ve saman bırakıldı.

Nallıhan'da Milli Parklar ve Doğa Koruma Şefliği ekipleri tarafından, kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayatı için doğaya ot ve saman bırakıldı.

İlçe genelinde etkili olan ve yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulan kar yağışının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yüksek kesimlerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için doğaya ot ve saman bıraktı.

Kar yağışının etkili olduğu alanlarda yemleme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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