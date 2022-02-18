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Nallıhan'da verimli ders çalışma yöntemleri anlatıldı

AA, Taner Demir - Güncel
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Nallıhan'da verimli ders çalışma yöntemleri anlatıldı

Nallıhan Belediyesince "Etkili Zaman Yönetimi, Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" konulu program düzenlendi.

Nallıhan Belediyesince "Etkili Zaman Yönetimi, Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" konulu program düzenlendi.

İlk bölümü yazar Alişan Kapaklıkaya'nın katılımıyla Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programın ikinci bölümü, Ayhan Sümer Kültür Merkezi Salonu'nda "Aile İçi İletişim" konulu konferansla devam etti.

Konferansa, Belediye Başkanı İsmail Öntaş ve eşi Aydan Öntaş da katılım sağladı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği program sonrasında katılımcıların sorularını yanıtlayan Alişan Kapaklıkaya, kitaplarını imzaladı.

AA / Taner Demir - Güncel

Anadolu Lisesi, Ayhan Sümer, Alişan, Şehit, Güncel, Haberler

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