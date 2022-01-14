Nallıhan'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi - Haberler
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Nallıhan'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Nallıhan'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi
AA / Taner Demir - Haberler | Güncel

Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, konser verdi.

Nallıhan Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, konser verdi.

Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen konserde koro, Şef Bülent Cınar yönetiminde şarkılar seslendirdi.

Koronun seslendirdiği şarkılar beğeni topladı.

Konseri izleyen Belediye Başkanı İsmail Öntaş, aylardır yapılan çalışmalar sonucunda böyle güzel bir konserin ortaya çıktığını söyledi.

Koroyu ve şefi tebrik eden Öntaş, "Halkımızın içerisinden çıkan solistlerimizi gösterdikleri başarılarından dolayı kutluyorum." dedi.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

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