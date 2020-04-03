Nallıhan'da Türk Kızılay'dan 112 aileye para yardımı Türk Kızılay Nallıhan Temsilciliği, ilçede ihtiyaç sahibi 112 aileye 400'er lira para yardımında bulundu.

Türk Kızılay Nallıhan Temsilciliği, ilçede ihtiyaç sahibi 112 aileye 400'er lira para yardımında bulundu.

Türk Kızılay Nallıhan Temsilcisi Abdullah Çetinkaya, yaptığı açıklamada, genel merkezlerinin istekleri doğrultusunda ilçede ihtiyaç sahibi 112 aile belirlediklerini ifade etti.

Ailelerin tespitinin ardından yardımları ulaştırdıklarını dile getiren Çetinkaya, "Bu çalışma ile 112 aileye 400'er lira yardımda bulunduk. Ayrıca yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla da 25 aileye gıda kolisi ulaştırdık. Kısa bir süre sonra da 85 koli gıda ve çocuklara yardımda bulunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA