Nallıhan'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Nallıhan ilçesinde açılan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda öğrenciler projelerini sergiledi.

Tuğrulbey İlk ve Ortaokulunda düzenlenen fuarın açılışına Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özsoy, okulun idarecileri ile öğrenci ve veliler katıldı.

Fuarda, öğrencilerin bilim alanında hazırladığı projeler sergilendi.

Okul Müdürü İsmail Çetin, öğrencilerin birbirinden yaratıcı projeler hazırladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Taner Demir - Son Dakika Haberleri

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